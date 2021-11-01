أفغانستان.. الأسود الخمسة تستعد لاستئناف القتال ضد طالبان

شفق نيوز / أعلن النائب السابق لحاكم ولاية بنجشير الشمالية، كبير واسيك، يوم الاثنين، أن جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية تستعد لاستئناف القتال ضد حركة طالبان.

وتعرف ولاية بنجشير باللغة الأفغانية الرسمية بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.

وقال واسيك، إن "مقاتلي طالبان يسيطرون بالفعل على المؤسسات الحكومية في بنجشير والطرق الإقليمية، ولكن في المرتفعات وفي مناطق أخرى منفصلة من مضيق بنجشير، يجري تشكيل وحدات من مقاتلي المقاومة، التي ستستأنف قريبا القتال ضد جماعة طالبان الإرهابية".

وأضاف: "ليس هناك شك في أن جماعة طالبان الإرهابية تشكل تهديدا لجميع البلدان، وخاصة دول آسيا الوسطى، ومع ذلك، فإن روسيا التي لها تأثير جدي في المنطقة وفي العالم أجمع، قادرة على مقاومة طالبان ودعم شعب أفغانستان وقوات المقاومة في قتالهم ضد الإرهابيين".