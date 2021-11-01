سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أفغانستان.. الأسود الخمسة تستعد لاستئناف القتال ضد طالبان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-01T07:36:03+0000
أفغانستان.. الأسود الخمسة تستعد لاستئناف القتال ضد طالبان

شفق نيوز / أعلن النائب السابق لحاكم ولاية بنجشير الشمالية، كبير واسيك، يوم الاثنين، أن جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية تستعد لاستئناف القتال ضد حركة طالبان.

وتعرف ولاية بنجشير باللغة الأفغانية الرسمية بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.

وقال واسيك، إن "مقاتلي طالبان يسيطرون بالفعل على المؤسسات الحكومية في بنجشير والطرق الإقليمية، ولكن في المرتفعات وفي مناطق أخرى منفصلة من مضيق بنجشير، يجري تشكيل وحدات من مقاتلي المقاومة، التي ستستأنف قريبا القتال ضد جماعة طالبان الإرهابية".

وأضاف: "ليس هناك شك في أن جماعة طالبان الإرهابية تشكل تهديدا لجميع البلدان، وخاصة دول آسيا الوسطى، ومع ذلك، فإن روسيا التي لها تأثير جدي في المنطقة وفي العالم أجمع، قادرة على مقاومة طالبان ودعم شعب أفغانستان وقوات المقاومة في قتالهم ضد الإرهابيين".

 

related

صحيفة بريطانية تحذر من هجوم "متفجر" لحركة طالبان في افغانستان

Date: 2021-06-27 18:06:18
صحيفة بريطانية تحذر من هجوم "متفجر" لحركة طالبان في افغانستان

مقتل 16 شخصاً بتفجير "مدمر" لطالبان بكابل

Date: 2019-09-03 07:59:35
مقتل 16 شخصاً بتفجير "مدمر" لطالبان بكابل

"طالبان" تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين

Date: 2021-08-17 06:38:53
"طالبان" تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين

حركة طالبان تطالب تركيا بسحب قواتها من افغانستان

Date: 2021-07-13 08:18:00
حركة طالبان تطالب تركيا بسحب قواتها من افغانستان

طالبان تسيطر على مطارين رئيسيين في ولايتين شمالي وغربي أفغانستان

Date: 2021-08-11 17:01:49
طالبان تسيطر على مطارين رئيسيين في ولايتين شمالي وغربي أفغانستان

طالبان تصدر عفوا عن الرئيس الأفغاني

Date: 2021-08-23 06:54:10
طالبان تصدر عفوا عن الرئيس الأفغاني

زعيم مقاومة "الأسود الخمسة" يرحب بمبادرة التفاوض مع طالبان

Date: 2021-09-05 16:28:42
زعيم مقاومة "الأسود الخمسة" يرحب بمبادرة التفاوض مع طالبان

"طالبان" تشن هجوما ضخما في أفغانستان بعد انقضاء موعد الانسحاب الأمريكي

Date: 2021-05-04 15:51:16
"طالبان" تشن هجوما ضخما في أفغانستان بعد انقضاء موعد الانسحاب الأمريكي