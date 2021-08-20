أفغانستان.. الحكومة المنهارة تعلن طرد "طالبان" من 3 مناطق

شفق نيوز / أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة، بسم الله محمدي، يوم الجمعة، انتزاع "قوات المقاومة الشعبية" السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية بغلان شمال البلاد، من حركة "طالبان".

وكتب محمدي على حسابه في "تويتر" أن "قوات المقاومة استعادت السيطرة على مناطق بل حصار وده صلاح وبنو في بغلان"، مضيفاً أن "المقاومة ماتزال على قيد الحياة".

وتأتي هذه التغريدة، على خلفية تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن اندلاع اشتباكات بين "طالبان" والسكان المحليين في منطقة اندراب في الولاية، بعد وصول مجموعة من المسلحين إلى المنطقة بهدف مداهمة منازل السكان المحليين.

وأشار ناشطون، إلى تمكن السكان المحليين من قتل سبعة مسلحين وأسر 13 آخرين والاستيلاء على عربتين مزودتين بالرشاشات، وتشهد المنطقة حاليا توسيع رقعة القتال.