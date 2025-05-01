فضيحة "سيغنال" تطيح بمستشار ترامب للأمن القومي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، لوكالة رويترز، يوم الخميس، أن مايك والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترك منصبه.

وأضاف المصدر أن ألكس وونج نائب والتز سيترك منصبه أيضا، بحسب رويترز.

وكان والتز قد أعلن تحمّله مسؤولية التسريب الأمني بعد إدراج صحفي ضمن مجموعة "سيغنال" ناقشت الخطط العسكرية بشأن الهجوم على ميليشيا الحوثي في اليمن.

وفي لقاء عبر قناة "فوكس نيوز"، قال والتز إن جيفري غولدبرغ (رئيس تحرير مجلة أتلانتيك)، هو صحفي "فاشل" يكره ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة، على حد تعبيره.

وأضاف والتز: "أتحمل المسؤولية كاملة. أنا من أنشأ هذه المجموعة على تطبيق سيغنال للمراسلة"، مرجحا أن يكون قد حفظ رقم هاتف الصحفي على هاتفه وهو يظنه شخصا آخر.

وعندما سئل الرئيس الأمريكي عن فضيحة التسريب الأمني، في البيت الأبيض، بدا أنه غير منزعج، وهاجم مجلة "ذا أتلانتيك"، قائلا "لا أعرف عنها شيئًا. لست من محبي المجلة"، مضيفا "بالنسبة لي، إنها مجلة على وشك الإفلاس. أعتقد أنها ليست مجلةً حقيقية".

ودافع ترامب عن والتز في تعليق لشبكة "فوكس نيوز"، قائلا إن مستشار الأمن القومي لن يُطرد بسبب الحادث.

وأردف ترامب "الحادثة كانت خطأً، مع أنه لم يكن هناك أي شيء مهم في سلسلة الرسائل النصية على سيغنال".

وتابع ترامب "لقد تعلم مايك والتز درسًا، وهو رجل طيب" وفق تعبيره.