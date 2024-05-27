فضيحة تهز لبنان أبطالها عراقيون وفتى مُغتصب

شفق نيوز/ أعلنت السلطات اللبنانية، توقيف عدد من العراقيين في منطقة الحمرا ضمن العاصمة بيروت، بتهمة اغتصاب قاصرين من الجنسية السورية.

‎وضبطت قوة أمنية، عراقيين بالجرم المشهود مع قاصرين داخل شقة في شارع اللبان بالحمرا، وقد تم اقتيادهم جميعاً إلى التحقيق، حيث تم إيداعهم في مخفر حبيش.

‎ووفقاً للمعلومات، فإن الشقة التي تمت مداهمتها استأجرها العراقيون لكي يقضوا أوقاتهم فيها مع القاصرين.

‎وبحسب وسائل إعلام لبنانية، لا صحة للمعلومات عن تعرض قاصر سوري للاغتصاب من قبل ستة عراقيين في شقة مفروشة في الحمرا، موضحة أن الموقوفين هم أربعة عراقيين ولبنانيان من دون وجود سوريين في القضية.

‎وفي تفاصيل القضية، فإن قاصرين لبنانيين تعرفا على ستة سياح عراقيين، حيث أعجب أحد اللبنانيين بأحد العراقيين واستحصل منه على حسابه على إنستغرام لمتابعة التواصل والذي استكمل في شقة العراقيين في الحمرا.

‎واشتبه صاحب المبنى الذي تقع فيه الشقة بحركة غريبة، فأبلغ الأجهزة الأمنية بممارسة الجنس مقابل بدل مادي، فحضرت الشرطة القضائية وأوقفت الثمانية للتحقيق معهم.

‎وبالنتيجة، أبقي على اللبنانيين موقوفين بعدما تبين أنهما من أصحاب السوابق، إضافة إلى أربعة عراقيين لقيامهم بأعمال منافية للحشمة مع قاصرين.