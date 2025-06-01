فضيحة تسليح الإرهابيين من الداخل.. نيجيريا توقف عشرات العسكريين بتهم خطيرة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات النيجيرية، يوم الأحد، عن توقيف أكثر من ثلاثين فرداً من الجيش والشرطة، بتهمة تهريب أسلحة من مستودعات الدولة إلى جماعات مسلحة، بينها تنظيمات جهادية خطيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش، أديولا أوولانا، إن "التحقيقات الجارية منذ أغسطس/آب 2024 أسفرت عن اعتقال 18 جندياً و15 شرطياً، بالإضافة إلى 8 مدنيين، أحدهم زعيم قبلي نافذ".

وأوضح أوولانا أن المتورطين استغلوا مواقعهم داخل منظومة الإمداد العسكري، ليقوموا بتحويل الأسلحة والذخائر إلى أيدي الجماعات الإرهابية، بدافع الجشع والطمع".

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه نيجيريا موجة عنف متصاعدة، خاصة في شمال شرق البلاد، حيث كثّف كل من تنظيم بوكو حرام وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا هجماتهما على القواعد العسكرية، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني.

وتعزز تقارير صادرة عن مؤسسة "بحوث تسليح النزاعات" البريطانية هذا القلق، إذ تشير إلى أن نحو 20% من ترسانة الجماعات الجهادية في الساحل تأتي من خلال استيلائها على أسلحة من القواعد العسكرية.