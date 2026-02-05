فضيحة إبستين تهدد مستقبل رئيس الوزراء البريطاني

شفق نيوز- لندن

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن الفضيحة المرتبطة بعلاقة السفير البريطاني السابق في واشنطن بيتر ماندلسون بالممول الأميركي جيفري إبستين قد تطيح برئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر من منصبه، وسط توقعات بعدم تمكنه من الصمود حتى انتخابات المجالس المحلية المقررة في مايو / أيار.

وأشارت مجلة "سبكتاتور" إلى أن الخطر الذي يواجهه ستارمر يتمثل في انتقال النقاش بشأن علاقة ماندلسون بإبستين وتعيينه سفيراً إلى البرلمان بعد أن كان محصوراً في الأحاديث الخاصة، مضيفة أن النواب يشككون في قدرة رئيس الوزراء على تجاوز تداعيات هذه الفضيحة.

وقالت المجلة إن "تداعيات قضية ماندلسون قد تؤدي إلى سقوط رئيس الوزراء ستارمر قبل وقت طويل من الكارثة المتوقعة في انتخابات مايو"، ووصفت القضية المرتبطة بالسفير السابق بأنها "مزيج سام من القذارة والفضيحة وانعدام الكفاءة".

وكان ستارمر قد عيّن ماندلسون سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة في فبراير / شباط من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه في سبتمبر / أيلول بسبب علاقاته مع إبستين.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس مجلس اللوردات مايكل فورسايث أن ماندلسون سيغادر المجلس طوعًا.