فصيل فلسطيني يتبنى "عملية جنوب لبنان" ويعلن إصابة 7 جنود اسرائيليين

شفق نيوز/ تبنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، يوم الإثنين، رسمياً "عملية جنوب لبنان" التي استهدفت قوات اسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وقالت سرايا القدس، في بيان، "ضمن معركة طوفان الأقصى، تعلن سرايا القدس مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر اليوم في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدت لإصابة 7 جنود صهاينة بينهم إصابة خطيرة".

في السياق، اعلنت القناة 12 الإسرائيلية، إصابة 6 جنود أحدهم حالته حرجة في اشتباك مع مجموعة تسللت من لبنان.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، عن قتل عدد من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال في تغريد على أكس إن "قوات تابعة للجيش تواصل عمليات التمشيط في المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد تحدث عن ورود تقارير عن عملية تسلل إلى داخل الأراضي الاسرائيلية من لبنان.

وشهدت الحدود اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والقذائف عند حدود بلدة الضهيرة، الكائنة في القطاع الغربي من الحدود بين البلدين.