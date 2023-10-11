فصيل عراقي مسلح: جاهزون للمشاركة بحرب فلسطين.. نستطيع دخول غزة

شفق نيوز/ أكدت "كتائب سيد الشهداء"، احدى الفصائل العراقية الشيعية المسلحة، اليوم الأربعاء، جاهزية الفصائل العراقية للمشاركة في الحرب ضد اسرائيل مع إمكانية دخولها إلى غزة.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، ان "القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية تخص كل العالم العربي والإسلامي، وإذا كان هناك نداء استغاثة، فإن كل الفصائل العراقية ستكون أول الملبين لهذا النداء، ونحن من سيحدد متى وكيف سيكون تدخل الفصائل بحرب غزة".

وبين الفرطوسي انه "في حال أي تدخل أمريكي في حرب فلسطين، فسيكون هناك استهداف للقواعد والمصالح الامريكية في العراق والمنطقة، كما أن الفصائل العراقية لها القدرة والامكانية من الوصول الى جبهات القتال بشكل مباشر في غزة، وهذا الامر ممكن بسهولة، وهذا الامر متيسر بالنسبة للفصائل، ونحن بانتظار أي إشارة من المقاومة الفلسطينية للدخول بهذه الحرب المصيرية".

و"كتائب سيد الشهداء" فصائل شيعية عراقية تشكلت عام 2013 لـ"حماية الأضرحة الشيعية حول العالم" و"الحفاظ على الوحدة العراقية" و"وضع حد للصراع الطائفي"، وتدعم الرئيس السوري بشار الأسد عسكرياً وتضع نصب عينيها حماية ضريح السيدة زينب الذي يقع في ضاحية دمشق الجنوبية.

وأطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في السابع من تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" عبر إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة، مع تنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة، وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المكثفة على قطاع غزة، فيما هاجمت عشرات الطائرات أكثر من 200 هدف في منطقة واحدة، وتعرض حي الفرقان للهجوم ثلاث مرات، بينما استهدف الجيش الإسرائيلي أكثر من 450 موقعا، قال إنها "مواقع لحماس يتم فيها تنفيذ أنشطة عدائية ضد إسرائيل".

وقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن كلا من إيران و"حزب الله" اللبناني من الدخول في الحرب بين إسرائيل وحماس، متعهدا بتقديم دعم قوي لإسرائيل.