فصائل موالية لتركيا تسيطر على "تل رفعت" في حلب

شفق نيوز/ سيطرت فصائل مسلحة موالية لتركيا، مساء الاحد، على مدينة تل رفعت الاستراتيجية شمال حلب، التي كانت تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "فصائل (الجيش الوطني) الموالي لتركيا سيطرت على مدينة تل رفعت"، القريبة من الحدود التركية وعلى قرى وبلدات مجاورة لها.

وأضاف المرصد أن سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة الاستراتيجية، جاء في هجوم منفصل عن ذلك الذي شنته "هيئة تحرير الشام" وتمكنت خلاله من السيطرة على مدينة حلب.

وكانت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة قد عرضت، على قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مغادرة مدينة حلب "بشكل آمن"، وذلك بعد أن سيطرت الفصائل الموالية لتركيا، على مدينة تل رفعت شمال حلب.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، عن مواجهات وصفها بـ"العنيفة"، اندلعت بين الطرفين في تل رفعت.

وأشار إلى أن "الفصائل المسلحة الموالية لتركيا اشتبكت مع "قسد" على محاور تل رفعت شمال حلب"، مبينًا أن أكثر من 300 ألف نازح كردي متواجدون في تلك المنطقة.