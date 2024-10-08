فصائل عراقية تتبنى قصفاً في إسرائيل وتتوعد بالتصعيد

شفق نيوز/ أعلنت فصائل عراقية مسلحة ليلة الثلاثاء- الأربعاء، إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه هدف في إسرائيل.

وذكر بيان حمل توقيع "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها أطلقت "مسيرة باتجاه هدف حيوي في شمال إسرائيل، وأنها ستواصل عملياتها ضد إسرائيل بوتيرة متصاعدة".

وفي الأشهر الأخيرة، الفصائل العراقية شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قبل أن تعلن مؤخراً إن مناطق محددة في اسرائيل تعرضت لقصف مصدره العراق.