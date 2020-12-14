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فصائل تتبع النظام السوري تشن حملة ضد داعش في بادية دير الزور

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-14T17:49:56+0000
فصائل تتبع النظام السوري تشن حملة ضد داعش في بادية دير الزور

شفق نيوز/ بدأت فصائل الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام السوري، يوم الاثنين، حملة أمنية جديدة ضد خلايا تنظيم داعش المنتشرة في بادية دير الزور.

وقالت مصادر أمنية في مدينة دير الزور لوكالة شفق نيوز، إن "رتلاً عسكرياً ضخماً خرج من مدينة الميادين مؤلف من عشرات الآليات وتوجه لتمشيط منطقة فيضة ابن موينع ببادية دير الزور".

واضافت، "أثناء عملية التمشيط هذه انفجر لغم أرضي بآلية للدفاع الوطني وأدى لإصابة ثلاثة  عناصر على الأقل بجراح ، جرى نقلهم إلى مشفى الأسد بمدينة دير الزور".

وكان تنظيم داعش قد شنّ قبل يومين هجمات على مواقع تابعة لقوات النظام السوري والفصائل التابعة له في البادية السورية في مثلث  حلب، حماة ، الرقة ، وأدت لمقتل سبعة عناصر من القوات النظامية وخمسة عشر آخرين من تنظيم داعش بغارات جوية روسية في تلك المنطقة .

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