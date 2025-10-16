فشل جديد داخل الاتحاد الأوروبي في إقرار عقوبات ضد روسيا

شفق نيوز- بروكسل

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، يوم الخميس، نقلا عن دبلوماسيين بأن سفراء الاتحاد الأوروبي فشلوا في 15 تشرين الأول/أكتوبر في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه القضية ستبحث مجددا في 17 تشرين الأول/أكتوبر".

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أمس الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي، ببحثه الوضع في أوكرانيا، يخفي عجزه عن معالجة مشاكله"، مضيفا أنه "لن يكون مهتما ببحث حزم عقوبات جديدة ضد روسيا حتى تتضمن نتائج المباحثات توجيهات سياسية للمفوضية الأوروبية حول كيفية معالجة أزمة صناعة السيارات ومشكلة ارتفاع أسعار الطاقة".

وقال مصدر مطلع لوكالة "تاس" في 9 تشرين الأول/ أكتوبر إنه "من المرجح أن يتم تأجيل الموافقة على الحزمة 19 من العقوبات ضد روسيا حتى قمة الاتحاد الأوروبي يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر بسبب معارضة النمسا وهنغاريا وسلوفاكيا".

وأكدت روسيا مرارا قدرتها على "مواجهة الضغوط الغربية"، وشددت على أن "العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها".