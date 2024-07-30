"فشل العملية الإسرائيلية".. نجاة القيادي بحزب الله من الاغتيال

شفق نيوز/ أفادت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس"، يوم الثلاثاء، بفشل عملية الاغتيال التي نفذتها إسرائيل باستهداف الرجل الثاني في حزب الله اللبناني.

وأكد مصدران أمنيان لرويترز، "نجاة القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية".

كما نقلت فرانس برس عن مصدر مقرب من حزب الله تأكيده "نجاة القيادي فؤاد شكر من الاستهداف الإسرائيلي".

وفي السياق، قالت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر، إن "الهجوم الصهيوني بضاحية بيروت فشل ولم يؤد إلى استشهاد فؤاد شكر".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير من لبنان، باغتيال قيادي كبير وصفته بـ"الرجل الثاني"، في حزب الله اللبناني، بغارة اسرائيلية جنوب مدينة بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف "القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين".

وبحسب المعلومات فإن "المستهدف هو فؤاد شاكر، المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وفؤاد شاكر وفقاً لسكاي نيوز، كان مدير مشروع دقة الصواريخ التابع لحزب الله وكبير مستشاري حسن نصر الله والرجل الثاني في حزب الله.