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فريق ترامب يناقش إعلان ترشحه للرئاسة الأميركية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-04T16:13:42+0000
فريق ترامب يناقش إعلان ترشحه للرئاسة الأميركية

شفق نيوز/ قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الجمعة، إن الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السابق دونالد ترامب تناقش إعلان ترشحه لخوض السباق نحو البيت الأبيض في انتخابات عام 2024.

وأضاف الموقع أن الموعد المتوقع لهذا الإعلان هو 14 نوفمبر الجاري، أي بعد أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

ولفت إلى أن الإعلان يرجح أن يأتي بعد أيام يتوقع أن تشهد عددا من الأحداث السياسية، وفق ما نقل الموقع عن مصادر مطلعة على هذه المحادثات التي وصفها بـ"الحساسة".

وكان ترامب وكبار مستشاريه قد لمّحوا منذ أسابيع إلى أن الإعلان عن خوض انتخابات عام 2024 وشيك. ومع إظهار استطلاعات الرأي تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين، يخطط ترامب لإلقاء كلمة في ليلة الانتخابات من أجل البناء على زخم جهوده للوصول إلى البيت الأبيض.

وكان ترامب يسعى إلى هذه اللحظة منذ وقت طويل، وقد يلجأ إلى الإعلان عن ترشحه حتى قبل موعد انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لقطع الطريق أمام أي منافس في الحزب الجمهوري، بحسب "أكسيوس".

ماذا حدث في الأسابيع الماضية؟

في الأسابيع الأخيرة، اقتراب ترامب كثيرا من التصريح بأنه ينوي الترشح، واستمتع بهتاف أنصاره الذين يدعونه إلى الترشح. قال ترامب الخميس، خلال تجمع في ولاية أيوا: "من أجل جعل بلادنا ناجحة وآمنة ومتألقة، من المحتمل جدا أن أفعلها مرة أخرى (الترشح للرئاسة). استعدوا لكي أخبركم قريبا. استعدوا".

رفض المتحدث باسم ترامب التعليق على معلومات إعلان الترشح، والمناقشات الخاصة به غير نهائية حتى الآن وربما تتغير بناءً على نتائج انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء.

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