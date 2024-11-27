فريق ترامب الجديد يتلقى تهديدات "عنيفة"

شفق نيوز/ أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن تلقي عدداً من أعضاء إدارة ترامب تلقوا تهديدات بوجود قنبلة.

وقالت ليفيت في بيان "مساء أمس وصباح اليوم تلقى عدد من الأشخاص الذين عينهم الرئيس ترامب لينضموا إلى فريقه، تهديدات عنيفة ومناهضة لأمريكا"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وذكرت أن "هجمات من إنذارات بوجود قنبلة وإرسال وحدة شرطة إلى منازل الضحايا" دون مزيد من التفاصيل.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه "على علم بالعديد من الإنذارات بوجود قنبلة وحوادث إرسال وحدات شرطة إلى منازل الأشخاص المتوقع انضمامهم إلى الإدارة المقبلة".

وقال في بيان "نأخذ جميع التهديدات المحتملة على محمل الجد".

وقالت إليز ستيفانيك، التي عينها ترامب سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان، إنها "تلقت تحذيرًا من وجود قنبلة في منزلها".

وكانت الحملة الرئاسية واحدة من الأكثر توترًا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد أن تعرض دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال.