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فروا بطريقة "هولودية".. إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الهاربين (فيديو)

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-10T19:25:54+0000
فروا بطريقة "هولودية".. إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الهاربين (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة، اعتقال إثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن الجلبوع، في مدينة الناصرة.

وحسب ما نشر الإعلام الإسرائيلي، فإن الأسرى المعتقلين هم يعقوب قادري، ومحمد عارضة.

ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تعمل على تمشيط المنطقة، وسط عمليات بحث واسعة عن باقي الأسرى الأربعة.

وكان 6 سجناء فلسطينيين أعمارهم بين 26 و49 عاما، قد هربوا بطريقة "هوليوودية"، بعد حفر نفق خارج سجن جلبوع قرب الضفة الغربية المحتلة.

وسيطرت عملية الهروب على وسائل الإعلام الفلسطينية والعبرية وباتت حديث الشارع الفلسطيني ووسائل التواصل الاجتماعي.

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