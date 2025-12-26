فرنسا.. 3 مصابات إثر هجوم بسكين في مترو باريس

شفق نيوز- باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء الجمعة، بتعرض ثلاث نساء لهجوم بسكين على يد رجل في مترو الأنفاق بالعاصمة باريس.

وذكر الإعلام الفرنسي، أن عمليات الطعن وقعت يوم الجمعة بين الساعة 4:15 مساء و4:45 مساء.

وأشار إلى أن الجاني فر من مكان الحادث وأن السلطات كثفت عمليات البحث لإلقاء القبض عليه.

ولفت إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن المشتبه به من أصل مالي ومولود عام 2000، وكان يرتدي سترة خضراء وسوداء.

وفي تفاصيل الحادث، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجلاً مسلحاً بسكين هاجم عدة نساء على الخط الثالث من مترو باريس.

ووفقاً للشرطة، استل الرجل سكيناً وطعن ثلاث نساء في محطات مختلفة على الخط الذي يربط بين بانيوليه وليفالوا-بيريه.

وأوضحت المصادر، أن الهجمات تمت في محطات مترو "آرت إيه ميتييه" و"ريبوبليك" و"أوبرا"، وهي معلومات أكدتها هيئة النقل العام في باريس (RATP) لصحيفة "لو باريزيان".

وأكدت أن رجال الإطفاء في باريس قدموا الإسعافات الأولية للضحايا على الفور، فيما لا تزال خطورة إصاباتهم غير معروفة.

وفي وقت لاحق، أفاد مدعون عامون بأن الشرطة الفرنسية، أوقفت رجلاً يشتبه في تنفيذه تلك العمليات بعد استخدام لقطات كاميرات المراقبة وتتبع هاتف المهاجم المحمول لتحديد مكانه في منطقة فال دواز شمال باريس، وفقاً لوكالة "فرانس برس".