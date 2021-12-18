فرنسا: 10% من إصابات كورونا الجديدة في البلاد قد تكون بـ"أوميكرون"

شفق نيوز / رجح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، يوم السبت، أن يكون ما بين 7-10% من إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد، هي إصابة بالمتحور "أوميكرون".

وذكر فيران، في تصريح أوردته وكالة رويترز، أن "الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسي للتطبيق المزمع لجواز المرور الصحي الجديد في مطلع العام المقبل، الذي يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح لدخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة".

ووفقاً لقواعد المرور الصحي الراهنة، يكفي تقديم نتيجة اختبار سلبية لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة في فرنسا.