فرنسا وألمانيا تتعهدان بالعمل على مواجهة تحدي ترامب

شفق نيوز/ تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الأربعاء ببذل كل ما في وسعهما من أجل أوروبا "موحدة وقوية"، بهدف مواجهة "التحدي" الذي ستمثله أمريكا في عهد دونالد ترامب، بحسب ما نقلته "فرانس24".

وقال المسؤول الألماني الذي يزور باريس، إنه "من الواضح أن الرئيس ترامب سيشكل تحديا". وتابع من قصر الإليزيه حيث استقبله ماكرون "أوروبا لن تنكفىء أو تختبىء بل ستكون شريكا بناء واثقا من نفسه".

وحث الرئيس الفرنسي الدول السبع والعشرين وبشكل خاص الثنائي الفرنسي الألماني، إلى "الاضطلاع بدورهما" من أجل أوروبا "موحدة وقوية وذات سيادة" تعرف كيف تدافع عن "مصالحها" في حين تعهد الرئيس الأمريكي الجديد برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي وهدد بخفض دعمه العسكري.

وأكد ماكرون على أن "الرد الوحيد على الحقبة الذي ندخلها هو المزيد من الوحدة والطموح والجرأة واستقلالية أكبر للأوروبيين. هذا هو ما يدفعنا، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".

ويذكر أن ماكرون وشولتز التقيا حول مائدة غداء في أحد آخر لقاءاتهما قبل الانتخابات التشريعية في 23 شباط/فبراير التي يرجح أن يفوز فيها زعيم المعارضة المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس.

ويأتي الاجتماع في الذكرى الـ62 لـ"معاهدة الإليزيه" الموقعة في 1963 والتي أرست المصالحة بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية.

إعطاء زخم

في الكواليس، تراهن الدبلوماسية الفرنسية على علاقة مع ميرتس أقل صعوبة منها مع شولتز ولو أن العاصمتين واصلتا العمل معا بشكل وثيق في السنوات الماضية حول جميع المواضيع الأوروبية الكبرى.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما "ينبغي أن يتقارب الزوج الفرنسي الألماني من جديد بقوة وبسرعة كبيرتين. لن تتمكن أوروبا من الصمود بدون زوج فرنسي ألماني قوي" إلى جانب رئيسة المفوضة الاوروبية اورسولا فون دير لاين.

ويأمل إيمانويل ماكرون في استثمارات أوروبية ضخمة في مجال التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك من خلال تبادل الديون - وهو موضوع محرم في برلين - لمواجهة المنافسة الأمريكية. كما يدعو إلى تعزيز الدفاع والصناعة الدفاعية الأوروبية.

ودعا الزعيمان إلى دعم قطاعات السيارات والصلب والمواد الكيميائية الأوروبية في مواجهة الضربات التي وعد بها دونالد ترامب. فهل هذه أجندة للمستشار العتيد؟.

وأعلن المرشح المحافظ الثلاثاء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه "قريب جدا" من الرئيس الفرنسي، مؤكدا أنه يلتقيه "بانتظام".

غير أن الحذر يسود مع الترقب. وقالت إيلين ميار دولاكروا خبيرة ألمانيا في جامعة السوربون إن "هذا سيريح الجميع قليلا، رغم أن ميرتس ليس سهلا هو أيضا وأن الوضع لن يتغير بصورة جذرية معه".

"إملائي"

وأوضحت "حين يتعنت شولتز، يبدي ذلك بعدم قول أي شيء. أما ميرتس، فإن تعنّت، سوف نسمعه. إنه سريع الغضب".

وثمة إجماع على أن الطرفين ارتكبا أخطاء كل من جانبه، قادت إلى هذه البرودة بين ماكرون وشولتز، وهما يختلفان حتى من حيث الأطباع، إذ يحرص الفرنسي على شغل الساحة فيما الألماني قليل الكلام.

وصل شولتز، وزير المال السابق في عهد أنغيلا ميركل، إلى السلطة برؤية متباينة حيال فرنسا والعجز المتكرر في ميزانيتها.

والخلافات كثيرة، سواء حول مشروع الدرع الصاروخية الأوروبية أو تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى أو إنجاز اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، وهو اتفاق دعت إليه برلين خلافا لرأي باريس.

كما أن ماكرون الذي يطرح نفسه في مواقف كثيرة في موقع زعيم الاتحاد الأوروبي، يثير الكثير من عدم الفهم في ألمانيا.

وقالت إيلين ميار دولاكروا إن "سلوكه، تصرفاته، أسلوبه في إطلاق مواقف وتصريحات طنانة وافتعال الفرص، كل هذا يتعارض تماما مع أطباع شولتز".

ولفت شتارك مستشار العلاقات الفرنسية الألمانية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن "بعض قراراته، ومنها حل الجمعية الوطنية، لم تُفهم، كما لم يفهم عدم اكتراث فرنسا لمعايير التقارب" في منطقة اليورو.

وتابع أن ألمانيا ترى أن ماكرون "رئيس ضعُف كثيرا ومعزول".