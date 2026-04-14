فرنسا وبريطانيا يترأسان الجمعة مؤتمراً دولياً بشأن مضيق هرمز

شفق نيوز- باريس

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر عبر الفيديو الجمعة المقبل، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني، لبحث تأمين الملاحة في مضيق هرمز بمشاركة دول مهتمة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن المؤتمر سيضم دولاً راغبة في الانضمام إلى مهمة متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي، تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز عند توفر الظروف الأمنية المناسبة.

وأضافت أن دبلوماسيين كباراً سيعقدون اجتماعاً تمهيدياً عبر الفيديو يوم غد الأربعاء، قبيل اجتماع القادة.

في السياق، قالت مصادر مطلعة إن المملكة المتحدة وفرنسا تعتزمان استضافة اجتماع هذا الأسبوع لبحث سبل تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات التي تهدد حركة الشحن العالمية.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع، الذي سيضم عدداً من الدول، يهدف إلى مناقشة إنشاء مهمة بحرية دفاعية لحماية السفن وضمان استمرار تدفق التجارة عبر المضيق الحيوي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من أي تعطيل محتمل للملاحة في المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وأكد مسؤولون أن المبادرة المشتركة بين لندن وباريس تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على حماية طرق التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع مشاركة دول معنية بأمن الطاقة والملاحة، وسط دعوات لتجنب التصعيد وضمان حرية المرور في المياه الدولية.