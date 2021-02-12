سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فرنسا وبريطانيا وألمانيا يحذرون إيران من تصعيد أنشطتها النووية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-12T13:34:06+0000
فرنسا وبريطانيا وألمانيا يحذرون إيران من تصعيد أنشطتها النووية

شفق نيوز/ أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يوم الجمعة، أن الأنشطة الإيرانية الأخيرة تعد خطوات أساسية في تطوير سلاح نووي، مشيرة إلى أن ذلك سيقوض وضع طهران على الصعيد الدبلوماسي.

وقالت الدول الثلاث في تصريحات مقتضبة اوردتها وسائل إعلام غربية، إنه لا يوجد أي دليل على أن هدف أنشطة إيران النووية مدني، وعليها وقف انتهاكاتها للاتفاق النووي.

وأشارت إلى أنها تتابع بقلق إعلان إيران إنتاجها يورانيوم معدني.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس الأربعاء، أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود في أحد مفاعلاتها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وبحسب إعلان أُرسل إلى وكالة فرانس برس، قامت الوكالة الأممية ومقرّها فيينا، في الثامن من شهر شباط الجاري بالتحقق من وجود 3,6 غرام من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان في وسط إيران، مبينة أن هذه المسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.

ويمكن لمثل هذا النهج أن يبطئ تدهور العلاقات بين طهران وواشنطن منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في 2018 وانتهاكات إيران اللاحقة التي جعلتها تقترب أكثر من مستوى تخصيب اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة.

وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران ذات قيمة أقل من تخفيف العقوبات التي نص عليها اتفاق 2015 مقابل توقف إيران أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للاتفاق.

related

مسؤول إيراني: الأوروبيون يعاملوننا أسوأ من صدام حسين

Date: 2019-09-07 12:05:16
مسؤول إيراني: الأوروبيون يعاملوننا أسوأ من صدام حسين

ألمانيا تقدم مقترحاً جديداً بشأن الإتفاق النووي الإيراني

Date: 2020-12-04 13:23:04
ألمانيا تقدم مقترحاً جديداً بشأن الإتفاق النووي الإيراني

الطاقة الذرية: إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة

Date: 2019-09-09 15:53:07
الطاقة الذرية: إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة

إيران تؤكد استعدادها بالعودة لالتزامات الاتفاق النووي

Date: 2020-12-07 09:30:01
إيران تؤكد استعدادها بالعودة لالتزامات الاتفاق النووي

إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

Date: 2019-09-07 08:58:34
إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

إيران: الجماعة الإرهابية في المنطقة تلقت تعاليمها في مدارس ممولة سعودياً

Date: 2020-12-04 06:05:12
إيران: الجماعة الإرهابية في المنطقة تلقت تعاليمها في مدارس ممولة سعودياً

إيران تفرج عن عنصر سابق في البحرية الأمريكية محتجز لديها منذ عامين

Date: 2020-06-04 18:09:16
إيران تفرج عن عنصر سابق في البحرية الأمريكية محتجز لديها منذ عامين

مرشح بايدن للخارجية يوجه أول ضربة لإيران

Date: 2021-01-19 20:42:34
مرشح بايدن للخارجية يوجه أول ضربة لإيران