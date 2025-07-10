فرنسا وبريطانيا: لا سلام دون الاعتراف بدولة فلسطين

شفق نيوز– لندن

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، إلى الاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق السلام.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع ستارمر في لندن: "أؤمن بمستقبل حل الدولتين.. الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام".

بدوره، ذكر رئيس الوزراء البريطاني، "ننتهج منذ فترة طويلة سياسة الاعتراف بفلسطين ولا سلام دون طريق لحل الدولتين"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الوضع في غزة لا يطاق ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات وإطلاق سراح الرهائن".