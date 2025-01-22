فرنسا.. مقتل مسلح لوّح بسكين قرب كنيسة

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الفرنسية، يوم الأربعاء، مقتل مسلح كان يحمل سكيناً في كنيسة جنوب البلاد.

وقالت الشرطة في بيان، إن عناصرها أطلقوا النار بعد ظهر اليوم على رجل كان يحمل سكيناً في مدينة كوريز جنوباً، بحسب وكالة "فرانس برس".

كما كشفت أن الرجل كان يقود سيارة مسروقة تركها في مكان قريب من موقع مقتله، حيث لجأ إلى كنيسة في ريف المدينة وقام بتهديد الشرطة قبل أن يطلق عناصرها النار عليه ويسقط قتيلاً.

ولم تكشف الشرطة الفرنسية خلفيات الحادثة بعد وما إذا كانت دوافع الرجل تحمل طبيعة إرهابية أم لا.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية كانت أحبطت في الآونة الأخيرة، هجمات إرهابية وحذّرت منها.

كما شهدت فرنسا أعلى مستويات التأهب الأمني قبيل موعد انطلاق الأولمبياد التي جرت الصيف الماضي.