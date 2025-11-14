فرنسا.. مقتل مسلح بسكين هدد بطعن مسافرين في محطة قطارات

شفق نيوز- باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم الجمعة، بأن أربعينياً أصيب برصاص الشرطة في محطة "مونبارناس" للقطارات بالعاصمة باريس، بعد أن هدد بطعن مسافرين بأحد القطارات، وفارق الحياة في المستشفى.

وبحسب ما أفاد به شهود من الموقع، فرضت القوى الأمنية طوقاً حول المكان الذي جرت فيه الواقعة، في وقت سادت فيه حالة من الذعر في المحطة.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن شخصاً معروفاً بممارسته العنف الأسري سبق أن هدد بقتل زوجته وابنه، كان على متن قطار قادم من مدينة رين أشهر سكيناً عند نزوله من القطار وهدد ركاباً آخرين.

وأمام هذا الوضع، قامت دورية من الشرطة بإطلاق النار على المشتبه به ما أدى لإصابته، ليقوم هو لاحقاً بطعن نفسه بالسكين.

وأفادت مصادر من عين المكان بأن شخصاً ثانياً أصيب برصاص الشرطة بساقه، وتلقى العلاج من قبل المسعفين في المحطة.

وأوضح شاهد عيان لوسائل إعلام فرنسية: "كان رجال الشرطة موجودين على رصيف المحطة عندما نزل أول الركاب وأنا من بينهم، من القطار القادم من رين.. سمعت رجال الشرطة يطلبون من الرجل التوقف، ثم أطلقت أعيرة نارية".

ووفق الإعلام الفرنسي، استبعدت السلطات الأمنية حتى اللحظة فرضية الإرهاب.