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فرنسا.. مقتل رجل خلال اعتقاله بعد طعن شرطية بسكين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-28T14:29:49+0000
فرنسا.. مقتل رجل خلال اعتقاله بعد طعن شرطية بسكين

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم الجمعة، بوفاة رجل هاجم بسكين ضابطة في الشرطة ببلدة لا شابيل سور إيردر قرب مدينة نانت، متأثرا بجروح تعرض لها خلال توقيفه.

ونقلت قناة BFM TV عن مصدر قضائي تأكيده وفاة منفذ عملية الطعن، مشيرة إلى أن "اثنين من ضباط الشرطة أصيبا أيضا في الأطراف خلال تبادل لإطلاق النار اندلع لدى محاولة أفراد الأمن إلقاء القبض على الجاني".

وعلى إثر ذلك، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي وصل موقع الحادث، أن "الشرطة استطاعت تحييد منفذ عملية الطعن"، مؤكدا في الوقت نفسه "إصابة عدد من عناصر الشرطة خلال عملية توقيف الجاني".

والضابطة التي تعرضت لعملية الطعن لا تزال في حالة حرجة، فيما شاركت 240 عنصرا من الشرطة ومروحية، في عملية البحث عن الجاني.

 

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