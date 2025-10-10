فرنسا.. ماكرون يعيد تكليف لوكورنو لرئاسة الوزراء مجدداً

شفق نيوز- باريس

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، أن الأخير أعاد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكان ماكرون قد أعلن، الأحد الماضي، تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو حافظت إلى حد كبير على تركيبتها السابقة، ما أثار ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة وحتى من بعض أنصاره.

وقدم لوكورنو استقالته صباح الاثنين الماضي، بعد يوم واحد فقط من إعلان ماكرون تشكيل الحكومة الجديدة التي واجهت انتقادات واسعة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، مساء الأربعاء الماضي، لقناة "فرانس 2": "أبلغتُ رئيس الجمهورية بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، وأعتقد أن هذا الوضع يسمح للرئيس بتسمية رئيس وزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

وأضاف: "اعتباراً من هذا المساء، أعتقد أن مهمتي قد انتهت، سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء جديد في غضون 48 ساعة".

وأبرز: "ما ينقصنا هو القدرة على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان".

ويرى لوكورنو، في الحوار ذاته، أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "منفصلة تماماً عن الطموحات الرئاسية".