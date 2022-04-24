فرنسا.. ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء الأحد، بتصدر إيمانويل ماكرون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بنسبة 55-58٪ من الأصوات.

وأوضحت وكالة فرانس برس، أن "استطلاعات رأي الناخبين كشفت أن إيمانويل ماكرون تصدر على منافسته اليمينية مارين لوبان، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وبدء فرز الأصوات للجولة الثانية".

وبحسب فرانس برس، فإذا ما فاز إيمانويل ماكرون في هذه الانتخابات، فسيصبح أول رئيس يعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002 (وأول رئيس يعاد انتخابه خارج فترة تعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر في 1962)، فيما ستصبح لوبان أول امرأة وأول زعيمة لليمين يتولى الرئاسة، إذا ما تغلبت على ماكرون.

وشهد السباق الانتخابي في الجولة الأولى منافسة شديدة، انحصرت بين ماركون، ولوبان، قبل الجولة الثانية والحاسمة من الاقتراع التي أجريت اليوم، ومن المقرر أن يتولى الفائز بالجولة الثانية منصبه رئيسًا للبلاد في 13 مايو/أيار المقبل.

وسجل نحو 48.7 مليون ناخب في عموم فرنسا أنفسهم للمشاركة في الانتخابات، بينما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 65٪، و63 في الجولة الثانية.