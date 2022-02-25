فرنسا: لن ندخل في حرب مع دولة نووية من اجل أوكرانيا

شفق نيوز / كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، يوم الجمعة، ان أوربا والولايات المتحدة لن تدخلا في مواجهة حربية مباشرة مع روسيا، وفيما بينت أن مهمة الناتو حماية أعضائه وأوكرانيا ليست منها، اكدت سعي فرنسا لإيقاف "الغزو الروسي المريع".

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في تصريحات اعلامية تابعتها شفق نيوز ، إنه "لا يوجد أحد في أوروبا والولايات المتحدة، لديه الرغبة في خوض حرب والدخول في اشتباك عسكري مع روسيا وما نريده هو إنهاء هذا الغزو المريع في أسرع وقت ممكن".

ووفقا للوزيرة بارلي أن "الهدف الرئيسي الآن، هو تحقيق وقف إطلاق النار بشكل عاجل في شرق أوكرانيا".

وردت بارلي عن سؤال فيما إذا كانت باريس سترسل قوات إلى أوكرانيا بالقول “نحن لم نعلن الحرب على روسيا"، مبينة ان "روسيا قوة نووية وكذلك دول الناتو فهل تريدون حرباً نووية".

وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن "الأسلحة النووية أسلحة ردع ويجب عدم استخدامها" معتبرة أن “الأولوية بالنسبة لفرنسا وكذلك الناتو هي ضمان أمن الدول الأعضاء وخصوصاً على الجناح الشرقي، وأوكرانيا ليست عضواً في حلف الناتو".

ولفتت بارلي إلى أن "فرنسا قدمت أسلحة دفاعية لكييف لفترة من الزمن إلا أنها لا تشحن المعدات العسكرية كمساعدة إنسانية وهناك قواعد صارمة لمثل هذه الشحنات ونحن نلتزم بها"، مشيرة إلى أن "الوضع خطير وأن فرنسا تلقت طلبات من الجانب الأوكراني بهذا الشأن وهي تدرسها بعناية وسترد عليها قريباً".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة في دونباس واتفق الجانبان على البقاء على اتصال مستمر .