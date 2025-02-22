فرنسا.. قتيل و5 جرحى بعملية طعن (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء يوم السبت، بمقتل شخص وإصابة 5 من عناصر الشرطة بعملية طعن نفذها رجل يبلغ من العمر 37 عاما مدرج على قائمة الإرهاب خلال مظاهرة في مدينة مولهاوس.

وقال المدعي العام في مولهاوس، نيكولا هيتس، الذي توجه إلى مكان الحادث، إن المشتبه به مسجل في ملف معالجة التقارير للوقاية من التطرف الإرهابي.

وذكر نيكولا هيتس، أن عنصرين من الشرطة البلدية أصيبا في عملية الطعن أحدهما في الشريان السباتي والآخر "في الصدر، مبينا أن ثلاثة ضباط آخرين من الشرطة البلدية أصيبوا بجروح طفيفة.

ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية برونو ريتيلو إلى موقع الحادث مساء اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن الأحداث وقعت قبل الساعة الرابعة عصرا بقليل، على هامش مظاهرة دعم للكونغو.

وصرح مصدر نقابي بأن الرجل المولود في الجزائر يوجد حاليا تحت المراقبة القضائية وهو ملزم بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وقالت رئيسة بلدية المدينة ميشيل لوتز في رسالة نشرتها على فيسبوك: "لقد اجتاح الرعب مدينتنا".

وأضافت أن "المسار الإرهابي يبدو مفضلا في الوقت الراهن، وهذا أمر لابد من تأكيده على المستوى القضائي".