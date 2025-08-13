فرنسا.. عدوى قاتلة تفتك بشخصين وتصيب 21 آخرين وشبهات حول شركة أجبان

شفق نيوز- باريس

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية، يوم الأربعاء، وفاة شخصين وإصابة 21 آخرين بداء "الليستريات" وهو عدوى تنتقل عن طريق الغذاء، في حين أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى شبهات تحوم حول معمل للأجبان قد يكون وراء العدوى.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري من إنتاج شركة فرنسية معينة، مشيرة إلى أن العديد من منتجات الجبن من هذه الشركة قد تم سحبها من الأسواق.

ودعت الوزارة بشكل خاص النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، إلى ضرورة الانتباه لأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات.

وأكدت أن داء "الليستريات" قد يتخذ مساراً خطيراً، وأن فترة الحضانة قد تمتد حتى ثمانية أسابيع.

ويعد "داء الليستريات" مرضاً معدياً تسببه بكتيريا "الليستيريا" التي توجد عادة في الطبيعة.

وبالنسبة للأشخاص ذوي المناعة السليمة، نادراً ما يتعرضون للإصابة بهذا المرض، وإن حدث فإنه يظهر في صورة أعراض شبيهة بالإنفلونزا أو قيء أو إسهال، وغالباً ما تمر العدوى عرضاً دون ملاحظة.

وفي السياق، قالت إذاعة "فرانس أنفو" إنه ينصح بتوخي الحذر إذا اقتنى أي شخص جبناً مؤخراً من أحد المتاجر الكبرى.

وأوضحت أن ما رصدته السلطات يشير إلى احتمال وجود صلة بينه وبين أنواع الجبن التي ينتجها مصنع جبن واحد يقع في مقاطعة كروز.

وأكد المصدر أنه تم سحب نحو 40 صنفاً من الجبن من الرفوف على وجه السرعة، مشيرة إلى أن مصنع الجبن كان قد سحب بالفعل أجباناً ملوثة في حزيران/ يونيو الماضي.

وأفادت بأنه ومنذ ذلك الحين، أغلق خط الإنتاج المشتبه به وزادت الفحوصات الصحية على الخط الجديد 100 ضعف.

وذكرت في السياق أن مصدر التلوث قد يكون الحليب المبستر، حيث صرح رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى لاريبوازيير في باريس، برونو ميغاربان، قائلاً "حتى بعد البسترة، البكتيريا يمكن أن تنمو لأنها إما تلوث مباشر للغذاء والمواد الخام، أو لخط الإنتاج".

وأضاف رئيس الوحدة أنه وعلى الرغم من الاستخدام الأمثل لسلسلة التبريد، يمكن للبكتيريا أن تبقى وتتكاثر، حتى في الثلاجة.

ووفقاً لجمعية حماية المستهلك في فرنسا كان من الممكن تجنب "الفضيحة الصحية"، حيث شددت مديرة الحملات في "منظمة فود ووتش فرنسا" كاميل دوريوز، على أن "غياب الشفافية والعقوبات الرادعة للمخالفين المتكررين هو ما سمح بحدوث هذه الفضيحة".

ووفق "فرانس أنفو"، تُعد "الليستيريا" ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بسبب التسمم الغذائي في فرنسا.