فرنسا.. إحباط هجوم بعبوة ناسفة أمام بنك "أوف أميركا"

مبنى "بنك أوف أميركا" في باريس 28 آذار 2026 (أ ف ب)

شفق نيوز- باريس

أحبطت الشرطة الفرنسية، يوم السبت، هجوماً بعبوة ناسفة خارج المؤسسة المصرفية الأميركية "بنك أوف أميركا" في العاصمة باريس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقاً للوكالة، فإن الحادث وقع قرابة الساعة الثالثة والنصف فجراً في شارع دو لا بويتي في غرب وسط العاصمة الفرنسية، أمام مبنى "بنك أوف أميركا"، حيث ألقت الشرطة القبض على رجل كان وضع لتوه عبوة ناسفة يدوية الصنع، فيما تتولى النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق في محاولة الهجوم.

وكانت العبوة مؤلّفة من وعاء سعة خمسة ليترات يحتوي على سائل يُرجح أنّه هيدروكاربونات، وآلية إطلاق.