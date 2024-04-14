فرنسا توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى العراق وإيران ولبنان وإسرائيل

شفق نيوز/ أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأحد، مواطنيها بالامتناع عن السفر الى 4 دول بينها العراق، عقب الهجوم الايراني على إسرائيل.

وحثت الوزارة الفرنسية مواطنيها على "الامتناع عن السفر إلى العراق وإيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية".

ويأتي ذلك عقب هجوم ايراني واسع بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز شنه الحرس الثوري على مواقع عسكرية إسرائيلية، في حين قالت تل ابيب أنها تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ والطائرات عبر دفاعاتها الجوية وبمساعدة الحلفاء.