فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 3 بلدان في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ نصح وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، يوم الجمعة، الفرنسيين بضرورة الامتناع عن التوجه إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، كما طالب بعودة عائلات الموظفين الدبلوماسيين من طهران.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أتى القرار الذي اتخذ "خلال اجتماع أزمة" في وقت تهدد فيه إيران بشن هجوم يستهدف إسرائيل، التي نُسبت إليها الضربة على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في الأول من أبريل/نيسان الجاري.

وكانت دول أخرى مثل روسيا، قد جددت نصيحتها لمواطنيها أيضا بعدم السفر لدول المنطقة الملتهبة، جراء تصاعد تداعيات الحرب الدائرة رحاها في قطاع غزة.

كما مددت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، الخميس، إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى العاصمة الإيرانية طهران "لدواع أمنية"، وسط حالة تأهب تحسبا لانتقام إيراني محتمل، على خلفية غارة القنصلية.

وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، إسرائيل بأنها سوف "تنال العقاب" بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية، الذي لم تقر به إسرائيل.

ودمر الهجوم القنصلية الإيرانية، وأدى إلى مقتل 16 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. ونعى الحرس الثوري الإيراني 7 من أفراده في الهجوم، بينهم ضابطان كبيران.