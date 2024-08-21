فرنسا تفتتح 232 مركز تلقيح لمواجهة وباء "جدري القردة"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، يوم الأربعاء، أنه تم فتح 232 مركز تلقيح بمختلف مناطق البلاد، كما وعد بتقديم 100 ألف جرعة من اللقاحات للدول الأكثر تضررا.

وفي هذا السياق، كتب أتال على موقع إكس "نحن على استعداد لمواجهة كافة السيناريوهات والمخاطر".

وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي تفش للسلاسة 1، الأكثر فتكا من السلالة 2، في فرنسا وفقا للحكومة.

وفي أوروبا، أعلنت السويد أنها سجلت حالة واحدة من سلالة 1b الفرعية التي ظهرت مؤخرا في أفريقيا، وتتوقع فرنسا ظهور حالات قريبا على أراضيها.

وقال أتال "تم فتح 232 مركز تلقيح في جميع أنحاء البلاد على أن يتم فتح مزيد منها".

وأوضح أنه "بناء على طلب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ستتبرع فرنسا بـ100 ألف جرعة لقاح".

وأضاف "ستوزع هذه الجرعات عبر الاتحاد الأوروبي على المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بقوة". ومن شأن هذه التبرعات أن "تعزز الجهود الأوروبية الحالية بنحو 50%".

وأعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي أنه سيتم توزيع حوالي 200 ألف جرعة في أفريقيا بفضل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية الدانماركية بافاريان نورديك، التي تمت الموافقة على لقاحها للوقاية من جدري القردة منذ 2019.