فرنسا: تعهدات غير مسبوقة من عباس بتجريد حماس من سلاحها

شفق نيوز/ أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، حصولها على تعهدات جديدة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء إصلاحات غير مسبوقة تشمل تجريد "حماس" من سلاحها.

ونقل قصر الإليزيه عن رسالة تلقاها الرئيس إيمانويل ماكرون، من عباس، أدان فيها هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس، ودعا إلى الإفراج عن جميع الرهائن، مع تأكيده على التزامه بحزمة إصلاحات.

وأشار البيان الرئاسي الفرنسي إلى أن الرسالة تضمنت تعهدات وصفها بـ"غير المسبوقة"، دون تفاصيل محددة، مع نقل تصريح للرئيس الفلسطيني جاء فيه: "لن تحكم حماس غزة بعد اليوم، وعليها تسليم أسلحتها وقدراتها العسكرية لقوات الأمن الفلسطينية التي ستتولى إدارتها بدعم عربي ودولي".

يأتي ذلك فيما تعد فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر بين 17-20 يونيو الجاري لبحث سبل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وسط مؤشرات على توجه باريس لدعم هذا المسار قبل انعقاد القمة.

ويأتي هذا في تطور تشهده المنطقة قبل أسبوع من مؤتمر دولي قد تشهد فيه باريس تحولا لتصبح أبرز قوة غربية تدعم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.