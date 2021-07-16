فرنسا تعلن عن خطوة تجاه لبنان وتدعو لمشاورات فورية

شفق نيوز / أعلنت فرنسا يوم الجمعة، عن عقد مؤتمر دولي جديد في 4 آب المقبل، لغرض الاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني، فيما دعت إلى إطلاق مشاورات برلمانية فورا لاختيار رئيس وزراء جديد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن "فرنسا علمت بقرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري باعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية، والذي يعود إلى انسداد الأفق الذي مارسته القوى السياسية اللبنانية منذ أشهر، رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يعيشها لبنان".

وأضافت أن "هناك اليوم حالة طوارئ ضرورية للخروج من هذا التعطيل المنظم وغير المقبول، الذي منع من تشكيل الحكومة اللبنانية، لذلك يجب إعادة إطلاق الاستشارات البرلمانية بشكل سريع من أجل تشكيل حكومة لبنانية".

وأوضحت أن "هذه الحكومة يجب أن تطلق إصلاحات ضرورية للخروج من هذه الأزمة وأيضا التحضير لانتخابات 2022، التي يجب أن تكون شفافة وتحترم الأجندة الموضوعة لها".

وختمت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية بالقول إن ذلك "من أجل الاستجابة طلبات اللبنانين ستعقد قمة دولية لمساعدة الشعب اللبناني يوم 4 أغسطس القادم بناء على طلب الرئيس ماكرون وبمساعدة الأمم المتحدة".