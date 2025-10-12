فرنسا تعلن تشكيل حكومة جديدة بقيادة لوكورنو

شفق نيوز- باريس

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو، والتي أعيد فيها تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية.

وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 34 وزيراً ومنحت حقيبة الداخلية لمحافظ شرطة باريس لوران نونيز، فيما حافظ جيرالد دارمانان على حقيبة الداخلية ورشيدة داتي في منصب وزيرة الثقافة، كما حافظ جان نويل بارو على منصبه وزيراً للخارجية.

فيما سارع حزب "الجمهوريين" اليميني بالإعلان عن شطب عدد من أعضاءه الذين اختارهم لوكورنو في حكومته الجديدة.

واستمرت حكومة لوكورنو الأخيرة 14 ساعة فقط.

ويتولى ليسكور وزارة المالية في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.

وصرح لوكورنو أن هدف الحكومة هو إقرار الميزانية قبل نهاية العام.

وكان مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أول أمس الجمعة، أن الأخير أعاد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكان ماكرون قد أعلن، الأحد الماضي، تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو حافظت إلى حد كبير على تركيبتها السابقة، ما أثار ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة وحتى من بعض أنصاره.

وقدم لوكورنو استقالته الاثنين الماضي، بعد يوم واحد فقط من إعلان ماكرون تشكيل الحكومة الجديدة التي واجهت انتقادات واسعة.