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فرنسا تطرد 6 دبلوماسيين روس على خلفية نشاط تجسسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-11T19:48:49+0000
فرنسا تطرد 6 دبلوماسيين روس على خلفية نشاط تجسسي

شفق نيوز / قررت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الاثنين، طرد ستة دبلوماسيين روس، على خلفية قيامهم بنشاط تجسسي لصالح موسكو.

وذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الدبولماسيين الستة يعملون في السفارة الروسيا بالعاصمة باريس، وثبت أن أنشطتهم تتعارض مع المصالح الوطنية الفرنسية".

وبحسب الوزارة، فإن "بعد تحقيق مطوّل، كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) عن عملية غير شرعية، نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على الأراضي الفرنسية، نفذها ستة عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي".

يأتي ذلك، في خضم عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، أكملت أسبوعها السابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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