فرنسا تطالب بإفراج "فوري غير مشروط" لرعاياه المحتجزين في إيران

شفق نيوز- باريس

طالب وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته، جان نويل بارو، يوم الجمعة، إيران بإطلاق سراح ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين لدى طهران "فوراً ومن غير شروط".

وقال بارو لإذاعة "فرانس إنتر" أنه لن يعلق على تصريحات نظيره الإيراني بشأن اتفاق محتمل لتبادل المواطنين.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ صفقة لتبادل فرنسيين مسجونين في إيران بامرأة إيرانية مسجونة في فرنسا تقترب من "مرحلته النهائية".

وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية: "يمكنني الآن، القول إننا وصلنا إلى النقطة التي يقترب فيها اتفاق تبادل السجناء الفرنسيين في إيران من مرحلته النهائية"، من دون مزيد من التفاصيل.

ويشمل التبادل المقترح مهدية أصفندياري، وهي إيرانية أُوقفت، في فرنسا في شباط/ فبراير الماضي، بتهمة الترويج للإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالبت إيران مراراً بإطلاق سراحها، بدعوى أنّها احتجزت ظلماً.

وفي آيار/ مايو الماضي، رفعت فرنسا دعوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية بسبب احتجاز مواطنين فرنسيين هما سيسيل كولر وجاك باريس اللذان تعتبرهما باريس "رهينتي دولة".

وأُوقفت سيسيل كولر وجاك باريس، في 7 آيار/ مايو 2022، وهما متّهمان بالتجسس لصالح إسرائيل.

ووصفت عائلتاهما وضعهما الراهن بأنه يزداد يأساً.