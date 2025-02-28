فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بتأسيس حلف عسكري جديد "بلا أمريكا"

شفق نيوز/ طالب رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، بتأسيس حلف دفاعي أوروبي مستقل على غرار "الناتو"، من دون مشاركة أمريكية.

وقال إن الاتحاد الدفاعي الأوروبي سيكون الحل الوحيد الممكن. الوضع الراهن يتطلب إعادة تقييم من قبل أولئك الذين "كانوا يعتقدون أن أمن أوروبا يمكن أن يُكفل من قبل الولايات المتحدة"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف "فرنسا كانت محقة منذ عهد الجنرال شارل ديغول في إيمانها بأن الاستقلالية هي الضمانة الوحيدة للأمن، بما في ذلك أمن أوروبا".

وأشار بايرو إلى ضرورة استثناء الإنفاق على الدفاع من القواعد الأوروبية التي تحدد الحد الأقصى للعجز في الموازنات الوطنية.

ووفقاً لمشروع موازنة فرنسا لعام 2025، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري بأكثر من 3 مليارات يورو، ليصل إلى 50.5 مليار يورو، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ومن الجدير بالذكر أن فرنسا قد بدأت منذ العام 2017 في زيادة ميزانيتها الدفاعية بشكل تدريجي، بهدف مضاعفتها بحلول العام 2030، حيث من المتوقع أن تصل إلى 67.4 مليار يورو.