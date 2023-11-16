فرنسا تصف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد فلسطينيي الضفة بـ"الإرهاب"

شفق نيوز/ نددت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس، بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "إرهاب" هدفه تهجير الفلسطينيين، داعية السلطات الإسرائيلية إلى حماية الفلسطينيين من العنف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجاندر، خلال مؤتمر صحفي، إن ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وقطاع غزة يجب أن يكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأشارت إلى أن نحو نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.