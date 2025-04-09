فرنسا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى إيران

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأربعاء، الفرنسيين إلى عدم السفر لإيران، ومغادرة الموجودين فيها.

وقال بارو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي: "أنتهز وجودي أمام هذه اللجنة لأدعو جميع مواطنينا ورعايانا إلى عدم السفر لإيران، وجميع رعايانا الموجودين حاليا في إيران للعودة إلى فرنسا ومغادرة البلاد، حتى لا يخاطروا بالتعرض للاحتجاز التعسفي أو الاحتجاز كرهائن".

ولم يحدد بارو عدد الفرنسيين الموجودين حاليا في إيران، لكن باريس أعربت عن أسفها مرارا لمواصلة فرنسيين التوجه إلى إيران، خصوصا للسياحة، على الرغم من التحذيرات.

وذكّر الوزير بأن مواطنَين فرنسيَّين تعتبرهما باريس "رهينتي دولة" لا يزالان محتجزين في إيران. وتُبذل جهودٌ دبلوماسية لإطلاق سراحهما منذ أكثر من عامين.

وتحتجز إيران مدرّسة اللغة الفرنسية سيسيل كولر مع شريكها جاك باري منذ أيار/مايو 2022 بتهمة "التجسس" في حبس انفرادي، في سجن إوين بطهران.

ولم يحظيا بزيارة قنصلية منذ أكثر من عام، والأسبوع الماضي، أعلن بارو أن باريس سترفع "قريبا" شكوى إلى محكمة العدل الدولية "لانتهاك الحق في الحماية القنصلية".