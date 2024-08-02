فرنسا تدعو رعاياها في إيران إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الجمعة، رعاياها إلى مغادرة إيران بأسرع وقت ممكن، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بضربة إسرائيلية استهدفته في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية، أن باريس دعت رعاياها فى إيران إلى سرعة المغادرة فى أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، بأن إيران وحلفاءها اجتمعوا أمس الخميس، لمناقشة الرد على إسرائيل، عقب اغتيال هنية في طهران.

ونقلت "رويترز" عن خمسة مصادر قولها إن "مسؤولين إيرانيين كبارا سيجتمعون مع ممثلين لفصائل حليفة من لبنان والعراق واليمن الخميس، لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية".

ويأتي ذلك وسط تخوف كبير من اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها، بعد اغتيال هنية في طهران الأربعاء، ومقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.