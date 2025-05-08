فرنسا تحقق بسقوط 3 طائرات من "فخر" صناعتها العسكرية

شفق نيوز/ كشف مسؤول استخباراتي فرنسي رفيع المستوى، يوم الخميس، أن بلاده تحقق بسقوط ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "رافال" للمرة الأولى في تاريخ هذه الطائرة، خلال الاشتباكات المتبادلة بين الهند وباكستان.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت السلطات الباكستانية أنها أسقطت خمس طائرات تابعة لسلاح الجو الهندي، بينها ثلاث طائرات من طراز "رافال" الفرنسية، رداً على الضربات الهندية.

وقال المسؤول الفرنسي، لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن "باكستان أسقطت طائرة مقاتلة من طراز رافال تابعة لسلاح الجو الهندي، وهي المرة الأولى التي تُفقد فيها إحدى هذه الطائرات الحربية الفرنسية المتطورة في القتال".

وأضاف المسؤول الاستخباراتي أن السلطات الفرنسية تُحقق فيما إذا كانت باكستان أسقطت أكثر من طائرة "رافال" خلال ليلة الهجوم.

ووقعت الهند اتفاقية بقيمة 7.4 مليار دولار مع فرنسا لشراء 26 مقاتلة "رافال-إم"، المخصصة للعمليات البحرية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" في 28 نيسان/ أبريل الماضي.

وتأتي الصفقة الهندية رداً على إبرام باكستان صفقة مشابهة لشراء 36 طائرة "رافال" في العام 2016.