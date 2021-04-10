فرنسا تحذر: داعش انهزم جغرافياً لكنه قادر على العودة في العراق وسوريا

شفق نيوز/ حذرت وزارة الدفاع الفرنسية، من أن تنظيم داعش عاد للظهور مجدداً في العراق وسوريا، مشيرة إلى أن التنظيم "انهزم جغرافيا" لكنه قادر على التحرك.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن هدف فرنسا التي تقود العمليات البحرية للتحالف الدولي، هو "تفكيك داعش نهائيا".

يشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت أمس الأول الخميس، أنها نفذت عدة ضربات جوية استهدفت تنظيم داعش في شمال العراق الشهر الماضي في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت عشرة أيام.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية، وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية.

واتُخذ قرار الهجوم في 22 آذار الماضي، عندما تم التأكد من تمركز قوات لتنظيم داعش في شبكة من الكهوف في جبال مخمور.

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: "تواصل القوات المسلحة البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين وقوات التحالف اجتثاث إرهابيي داعش من المناطق التي يختبئون بها".

وأضاف "المملكة المتحدة ملتزمة بهزيمة داعش. هذه العملية ستمنع الجماعة الإرهابية وأيديولوجيتها السامة من استعادة موطئ قدم لها في العراق، وتقلص قدرتها على تنسيق هجمات في أنحاء العالم".