فرنسا تحتجز سفينة جزائرية

شفق نيوز / أعلن رئيس مركز (بريست) لسلامة السفن في فرنسا، رينيه كيريبيل، يوم الجمعة، احتجاز سفينة حاويات مملوكة من الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية.

وذكر كيريبيل، أن "سفينة الحاويات (الساورة) محتجزة في ميناء بريست غرب فرنسا، لعدم دفع مالكها أجور بحارتها منذ ثلاثة أشهر"، مبيناً أن "الشركة تواجه أيضاً صعوبات مالية ولم تدفع منذ ثلاثة أشهر رواتب طاقمها المكون من 22 شخصا، جميعهم من الجنسية الجزائرية".

وأضاف أن "السفينة محتجزة بموجب اتفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن البحري"، لافتاً إلى أن "كبائن سطح السفينة ليست في حالة مقبولة وتفتقر إلى الملاءات والبطانيات والوسائد".

يذكر أن "الساورة"، هي سفينة حاويات صنعت في 2012، ويبلغ طولها 120 مترا، وأبحرت من الجزائر العاصمة متجهة إلى أنتويرب.

ولن تتمكن السفينة من مغادرة المرفأ الفرنسي قبل أن تدفع الأجور المستحقة وتصلح الأعطال الفنية التي رصدتها السلطات الفرنسية على متنها.