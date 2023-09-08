فرنسا "تجرّد" محمود عباس من وسام رفيع بسبب تصريحاته عن "الهولوكوست"

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، اليوم الجمعة، تجريد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أرفع أوسمة العاصمة الفرنسية "غراند فيرميل"، احتجاجاً على تصريحات أدلى بها حول المحرقة اليهودية "الهولوكوست".

وأوضح مكتب هيدالغو لوكالة فرانس برس أن عباس لم يعد مؤهلاً لحمل وسام "غراند فيرميل" بعد أن "برر إبادة يهود أوروبا" في الحرب العالمية الثانية.

وبعثت هيدالغو برسالة إلى عباس الخميس قالت فيها "ما أدليت به من تصريحات يتناقض مع قيمنا العالمية والحقيقة التاريخية للمحرقة."

وتابعت "بالتالي لم يعد بإمكانك الاحتفاظ بهذا التكريم"، في إشارة إلى الوسام.

ونال عباس هذا التكريم خلال زيارته باريس عام 2015.

وتم نشر نص الرسالة على منصة إكس من جانب يوناثان أرفي رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات الفرنسية اليهودية.

وكتب أرفي معلقا على قرار التجريد من الوسام "هذا القرار المهم يشرّف باريس والتزامها المتواصل ضد معاداة السامية".

وفي 24 أغسطس، قال عباس أمام المجلس الثوري لحركة فتح خلال اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "يقولون إنّ (أدولف) هتلر قتل اليهود لأنّهم يهود، وإنّ أوروبا كرهت اليهود لأنّهم يهود".

وأضاف "هذا ليس صحيحاً"، معتبراً أنّ الأوروبيين "قاتلوا (اليهود) بسبب دورهم الاجتماعي، وبسبب الربا والمال، وليس بسبب دينهم".

وأضافت هيدالغو في رسالتها "لقد (...) بررت إبادة يهود أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية برغبة واضحة في إنكار المحرقة"، مضيفة "أدين بشدة تصريحاتك، فليس هناك ما يبرر التحريف والإنكار".

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الخطاب... يتضمن تصريحات كاذبة ومضللة بشكل صارخ حول اليهود ومعاداة السامية".

واعتبرت القنصلية الفرنسية في القدس أن هذه التصريحات "غير مقبولة على الإطلاق".

وهذه ليست المرة الأولى يدلي بها عبّاس بتصريحات مثيرة للجدل حول المحرقة.

وخلال زيارة إلى ألمانيا في أغسطس 2022، قارن عبّاس المحرقة بقتل إسرائيل للفلسطينيين، متّهماً الدولة العبرية بارتكاب "50 مذبحة و50 محرقة" ضدّ الفلسطينيين منذ عام 1947.