فرنسا: المواجهة العسكرية مع إيران تبدو شبه محتومة

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل، يوم الأربعاء، أن المجال أمام إبرام اتفاق نووي مع إيران بات محدودا.

وأكد نويل، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، على أنه في حال لم يتم إبرام اتفاق مع إيران، فإن المواجهة العسكرية "تبدو شبه محتومة".

وأكدت إيران، يوم الأربعاء، مضيها قدما في مشروعها النووي، متوعدة بالرد على أي اعتداء ضد أراضيها.

وذكرت وكالة تسنيم أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي كاسبارولد كامب إن بلادها ستمضي قدما في برنامجها النووي "وفقا للمعاير القانونية الدولية".

وأضاف الوزير الإيراني أن "إيران سترد بسرعة وحزم على أي عدوان ضد سلامة أراضي وسيادة ومصالح الأمة الإيرانية".

وانتقد "عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا ضد التصريحات التحريضية الصادرة عن المسؤولين الأميركيين، والتي تعد بلا شك تهديدا للسلام والأمن الدوليين".