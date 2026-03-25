فرنسا.. السجن 18 عاماً "غيابياً" للمفكر الإسلامي طارق رمضان بتهمة "الاغتصاب"

شفق نيوز- باريس

قضت المحكمة الجنائية في باريس، يوم الأربعاء، بالحُكم غيابياً على المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، بالسجن لمدة 18 عاماً، في جلسة مغلقة بتهمة "اغتصاب" ثلاث نساء.

وأكدت رئيسة المحكمة، كورين غوتسمان، أن "الموافقة على العلاقة الجنسية لا تعني الموافقة على أي فعل جنسي مهما كان".

كما أمرت المحكمة بإخضاع رمضان لإجراء متابعة قضائية لمدة ثماني سنوات، تشمل خصوصا منعه من التواصل مع الضحايا، وكذلك من نشر أي كتاب أو عمل سمعي بصري أو القيام بأي تدخل علني يتناول هذه الجرائم.

وقضت المحكمة أيضا بمنعه نهائيا من دخول الأراضي الفرنسية بعد انتهاء مدة عقوبته، مع الإبقاء على مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في السادس من آذار/ مارس الجاري.

وكان المفكر الإسلامي، الذي سبق أن أدانته العدالة السويسرية بتهمة "اغتصاب" امرأة، يُحاكم في باريس منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري بتهم "اغتصاب" بحق ثلاث نساء أخريات بين عامي 2009 و2016، بما في ذلك "الاغتصاب بحق شخص في وضعية هشّة"، وهو ما ينفيه.