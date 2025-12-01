فرنسا.. اعتقال متهمين بالتخطيط لمهاجمة أهداف يهودية

شفق نيوز- باريس

كشفت وسائل إعلام فرنسية، يوم الاثنين، عن اعتقال مراهقين للاشتباه في تخطيطهما لهجوم عنيف على أهداف يهودية في البلاد.

وأوضحت قناة "بي إف إم تي في" أن "المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) اعتقلت القاصرين، يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، للاشتباه في تخطيطهما لهجوم عنيف على أهداف يهودية".

وأضافت القناة: "وجهت اتهامات إلى الشابين ووضعا رهن الحبس الاحتياطي، وكان أحدهما يشارك في دردشة جماعية على واتساب لتبادل محتوى إرهابي".

وأشارت إلى أن "أحد القاصرين يبلغ من العمر 16 عاماً، وهو من أصل شيشاني، وألقي القبض عليه في ستراسبورغ، وكان معزولاً عن الدراسة، ويشتبه في أنه أرسل عدة رسائل عبر هذه مجموعة واتساب، إحداها تحمل دلالات معادية للسامية".

وأكدت النيابة العامة أنه تم "فتح تحقيق قضائي أمس الأحد 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ووجهت تهمة التخطيط لهجوم يستهدف جماعات يهودية، وأعيدا إلى الحبس الاحتياطي".